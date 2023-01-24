Подмосковье 24 января 2023, 13:11 Десантники из Сергиева Посада собрали гуманитарную помощь для участников СВО Фото: Дарья Леонова

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Акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО прошла в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде. Ее инициаторами выступили участники Союза десантников города Хотьково.

Люди собрали в парке самое необходимое — теплую одежду, продукты питания, предметы личной гигиены.

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«Помимо парка „Покровский“, мы также собираем гуманитарную помощь на базе нашего центра спортивно-патриотического воспитания „Разведчик“», — отметил председатель Союза десантников города Хотьково Василий Сидоров.

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Он также подчеркнул, что гумпомощь отправляется непосредственно в зону проведения СВО, в Рязанское десантное училище и Рязанский десантный полк. С февраля прошлого года активисты отправили более 40 посылок.

Следующая акция по сбору гуманитарной помощи при поддержке Союза десантников пройдет в парке «Покровский» 23 февраля — она будет приурочена ко Дню защитника Отечества.

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