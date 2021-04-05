Десант детских врачей приедет в Каширу

В Подмосковье выезды в округа возобновил десант детских врачей. 6 апреля медики отправятся в Каширу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Во вторник, 6 апреля, впервые после пандемии десант детских врачей отправится на помощь коллегам. Медики посетят Каширу.

Врачи детского клинического многопрофильного центра проведут прием и помогут местным медикам с постановкой сложных диагнозов. Возглавит десант главный педиатр Минздрава региона, главный врач ДКМЦ Нисо Одинаева.

«Очень важно постоянно выезжать в отдаленные территории Подмосковья. Ведущие специалисты нашего центра проведут диагностический и консультационный осмотр маленьких пациентов с тяжелыми формами заболеваний. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, детей направят на углубленное обследование или лечение в наш центр или МОНИКИ», — рассказала Нисо Одинаева.

Она отметила, что во время выезда врачи осмотрят 110 пациентов.

Консультации и диагностику детей с тяжелыми формами заболеваний проведут педиатр, аллерголог, пульмонолог, эндокринолог, ревматолог и невролог.