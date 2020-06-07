«Держим ухо востро». Временные госпитали в Подмосковье оставят до второй волны коронавируса

Временные госпитали в Подмосковье пока не будут разбирать и оставят на случай второй волны коронавируса. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1», комментируя судьбу временных госпиталей в выставочном центре «Крокус Экспо» и в парке «Патриот».

Губернатор также рассказал, что в Московской области увеличилось число тестирований на коронавирус. Теперь в регионе ежедневно делают больше 20 тысяч исследований.

В то же время, Воробьев отметил, что, несмотря на рост числа тестов, цифра выявляемых зараженных замерла: по 750-780 случаев в день. Губернатор добавил, что следующий этап отмены ограничений будет, когда эта цифра снизится.

Например, в Подмосковье планировали открыть торговые центры с понедельника, но, по словам Воробьева, коэффициент распространения коронавирусной инфекции пока не позволяет этого сделать.

В Подмосковье был введен режим повышенной готовности 13 марта. С 18 мая возобновили работу промышленные предприятия и стройки. Сейчас в Московской области открылись парки, МФЦ, небольшие магазины с отдельным входом, точки продажи стройматериалов и гипермаркеты. Остальные ограничения сохраняются до 14 июня.

С начала эпидемии в Московской области выявили больше 43 тысяч случаев заражения коронавирусом.