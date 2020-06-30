«Держим ухо востро». В Подмосковье пообещали вернуть цены на маски на докоронавирусный уровень

Благодаря сокращению спроса и росту производства цены на маски в Подмосковье снижаются, а в будущем вернутся к первоначальным значениям. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как показывает практика, молодые часто являются носителями, если нет хронических заболеваний, а вот старших мы должны беречь. Поэтому разъясняем, стараемся, чтобы маски были у нас везде: и по льготным ценам, и в магазинах. Слава богу, цена на них снижается — спрос сократился, производство выросло. Я думаю, они вернутся к первоначальным значениям — 5–10 рублей за маску», — объявил губернатор Андрей Воробьев интервью телеканалу «Россия 24».

Воробьев напомнил, что маски в общественных местах Московской области по-прежнему обязательны.

В то же время губернатор отметил падение числа госпитализаций, при этом тестирование на коронавирус продолжается в активном режиме. Особое внимание — жителям Подмосковья старшего возраста.

Мы смотрим, что происходит в других странах, и держим ухо востро. Задача — избежать второй волны Андрей Воробьев.

В Московской области с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 887 пациентов с COVID-19, выздоровевших — более 35 тысяч.