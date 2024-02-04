Подмосковье 04 февраля 2024, 20:52 Дерматовенеролог НИКИ детства Орлова рассказала о вреде мягких игрушек в детской кровати Пресс-служба Минздрава МО

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Мягкие игрушки зачастую оказываются в детской кроватке. О том, какой вред это может нанести здоровью ребенка, рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Орлова указала, что любимая игрушка ребенка часто оказывается на улице, в магазинах и на детских площадках, где может попасть пылевой клещ и другие патогенные микроорганизмы. Сон с плюшевой игрушкой может вызвать аллергические реакции, насморк и кишечные расстройства.

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«Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, из-за этого у него может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия. Поэтому их необходимо чистить, стирать и дезинфицировать, в том числе после прогулки или посещения лечебного учреждения», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что при покупке мягких игрушек важно выбирать изделия из натуральных материалов с коротким или без ворса. Кроме того, материалы, используемые в изготовлении игрушек, включая наполнители, красители и декоративные элементы, должны соответствовать высоким стандартам качества.

Орлова также посоветовала предупредить родственников и знакомых о том, чтобы они не дарили ярких игрушек с использованием вредных красителей, содержащих свинец и кадмий, которые могут быть опасны для ребенка.

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