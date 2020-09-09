Дерево с лицами медиков‑борцов с коронавирусом создали в Подмосковье

Керамисты из подмосковной Гжели и итальянской Деруты объединились и придумали арт-объект в благодарность медикам, боровшимся с СОVID-19. Проект получил название «О чем говорят глаза».

«Работа выполнена в лучших традициях керамического искусства и представляет собой дерево, на ветвях которого вместо плодов — лица людей в медицинских масках и врачебных шапочках», — говорится в сообщении на сайте Московского дома соотечественника.

Художники разукрасили маски в разные цветы, но главная изюминка этих работ — глаза людей, которые противостоят массовой угрозе. Ведь медики во время борьбы с коронавирусом полностью закрывали лицо, видны были лишь их глаза.

«Глазами мы можем выразить не только боль, но и надежду и даже улыбку», — рассказала одна из инициаторов проекта, мастер из Деруты Евгения Новикова.

Официальная церемония передачи работы керамистов из России и Италии области Ломбардия (больше всего пострадала от эпидемии) должна была состояться в миланском дворце Пирелли.

Дерево с масками установят в больнице города Бергамо. Похожие работы передадут в клиники Москвы и Нью-Йорка. Данная акция проходит при организационной и информационной поддержке Российского центра науки и культуры в Риме.

В эти дни в Италии проходит Венецианский кинофестиваль. Он стал первым культурным мероприятием в мире с начала пандемии. Его главным аксессуаром стали маски. Участники кинособытия регулярны сдают тесты на COVID-19.