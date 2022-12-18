Подмосковье 18 декабря 2022, 15:45 Дерево рухнуло на автомобиль в Протвине после снегопада

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Сосна упала на автомобиль в одном из дворов округа Протвино. От падения дерева пострадал припаркованный у дома Ford Focus, сообщило РИАМО.

Сосна не выдержала тяжести снега и обрушилась на машину. В связи с этим жителям Подмосковья рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями в ближайшее время. Также просят воздержаться и от прогулок в лесах: большой объем снега может привести к падению деревьев.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки выпало более 50% месячной нормы осадков. Синоптики предупредили, что 18 декабря может быть зафиксирован рекорд по суточному выпадению снега с 1989 года.

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Сейчас в Московской области продолжаются осадки. Ожидается, что снегопад стихнет к вечеру воскресенья.

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