18 декабря 2022, 15:45
Дерево рухнуло на автомобиль в Протвине после снегопада
Сосна упала на автомобиль в одном из дворов округа Протвино. От падения дерева пострадал припаркованный у дома Ford Focus, сообщило РИАМО.
Сосна не выдержала тяжести снега и обрушилась на машину. В связи с этим жителям Подмосковья рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями в ближайшее время. Также просят воздержаться и от прогулок в лесах: большой объем снега может привести к падению деревьев.
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Ранее сообщалось, что за последние сутки выпало более 50% месячной нормы осадков. Синоптики предупредили, что 18 декабря может быть зафиксирован рекорд по суточному выпадению снега с 1989 года.
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Сейчас в Московской области продолжаются осадки. Ожидается, что снегопад стихнет к вечеру воскресенья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Протвино
Снегопад
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