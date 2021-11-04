Деревню в Чехове осветили по губернаторской программе

Два года жители деревни Чудиново в Чехове ждали, когда на их изогнутые улицы прольется свет. Работы откладывали из-за ковидных ограничений. Но на днях специалисты установили 84 светильника и три новые опоры.

Изначально жители обратились к местным властям через портал «Добродел», они оставили более 100 заявок с просьбой осветить дороги деревни. В итоге наказ жителей выполнили в рамках губернаторской программы «Светлый город». И теперь местные — а их около тысячи человек — могут гулять вечером без фонариков.

«В целом по территории округа у нас 19 пунктов были освещены — это беспрецедентная программа для нас, так как есть и военные городки, которые получили свет, и те пункты, где не было освещения на остановках. И самое главное, что программа продолжается, получаем обратную связь от старост», — рассказал глава Чехова Григорий Артамонов.

Светильники полностью находятся под управлением автоматики, следить за ними будут городские службы.

«Общая линия передач — 3200 метров, 84 дополнительных светильника, три опоры освещения. Светильники были установлены частично на старые и новые опоры. Проект реализовался успешно, сейчас идет закрытие его и исполнительная документация. Жители довольны», — рассказал заместитель главы администрации округа Артем Попов.

На встрече с главой жители еще выступили с рядом инициатив по благоустройству деревни, которые также не останутся без внимания властей.