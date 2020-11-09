Деревню Труфаново газифицировали в городском округе Кашира

Почти 200 жителей деревни Труфаново в городском округе Кашира смогут провести газ в дома. Мособлгаз провел голубое топливо в населенный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Деревню Труфаново газифицировали по программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года». Газопровод протяженностью свыше пяти километров позволит провести газ в дома более 190 жителей.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

С начала года Мособлгаз провел голубое топливо еще в две деревни городского округа Кашира: Каменку и Маслово. Условия для подключения к сети появились у 262 человек.

Всего за 2020 год в Подмосковье построят 50 газопроводов общей протяженностью более 230 километров. Провести газ в дома смогут свыше 10 тысяч жителей Московской области.

Узнать актуальную информацию о газификации населенного пункта можно на интерактивной карте газификации на официальном сайте Мособлгаза.