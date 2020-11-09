Деревню Труфаново газифицировали в городском округе Кашира
Деревню Труфаново газифицировали по программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года». Газопровод протяженностью свыше пяти километров позволит провести газ в дома более 190 жителей.
«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
С начала года Мособлгаз провел голубое топливо еще в две деревни городского округа Кашира: Каменку и Маслово. Условия для подключения к сети появились у 262 человек.
Всего за 2020 год в Подмосковье построят 50 газопроводов общей протяженностью более 230 километров. Провести газ в дома смогут свыше 10 тысяч жителей Московской области.
Узнать актуальную информацию о газификации населенного пункта можно на интерактивной карте газификации на официальном сайте Мособлгаза.