Деревню Тимохово в Богородском округе подключат к Восточной системе водоснабжения

Качественное централизованное водоснабжение появится в деревне Тимохово Богородского городского округа в рамках федерального проекта «Чистая вода». Строительно-монтажные работы начались в феврале, сейчас комплексная бригада прокладывает водовод в две нити труб.

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов напомнил, что раньше жители деревни обеспечивали себя водой из децентрализованных источников, из колодцев, скважин и качество воды не было удовлетворительным.

«По поручению губернатора мы в этот населенный пункт проводим сейчас централизованную воду силами подведомственного учреждения ГУП „КС МО“», — сообщил он.

К Восточной системе водоснабжения подключат около трех тысяч жителей. Строительные работы проводятся согласно графику.

«Водовод позволит пропускать более двух тысяч метров кубических в сутки. Он подсоединяется к ВСВ. На сегодняшний момент проложено около двух тысяч метров. Общая протяженность трассы три тысячи восемьсот метров, все идет в графике», — сообщил заместитель генерального директора ГУП «Коммунальные системы Московской области» (ГУП «КС МО»).

В этом проекте специалисты используют горизонтально направленное бурение, с его помощью протягивают трубы для водоснабжения, рассказал начальник участка Валентин Кизко.

Источник фото: телеканал «360»

«На данном объекте протяжка трубы составляет три тысячи восемьсот метров. В данный момент протянуто около двух тысяч метров», — уточнил он.

Восточная система централизованного водоснабжения уже обеспечила артезианской водой многие города, поселки и деревни Подмосковья. В рамках данного мероприятия питьевая вода из-под крана в Тимохове появится уже в этом году.