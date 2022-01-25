Деревню Путилково в Подмосковье газифицируют до конца 2022 года

В Путилково до конца 2022 года проведут газ по президентскому проекту. Об этом рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов. Проблему подмосковной деревни решили за несколько месяцев.

Путилково, заметил Баранов, находится на территории Московской области. Однако ближайшим источником газоснабжения к ней является «Мосгаз», а не «Мособлгаз».

«С коллегами из Москвы определили, будет ли газифицировать Мосгаз как владелец ближайшего газопровода или „Мособлгаз“ — как газовая организация Подмосковья. На сегодняшний день договорились, что газифицировать будем мы», — пояснил глава компании, добавив, что Мосгаз даст согласие на подключение к своей трубе.

Баранов пообещал, что в ближайшую неделю деревня Путилково появится на сайте «Мособлгаза» в перечне населенных пунктов со сроками на подключение.

На отсутствие деревни в списке обратила внимание местная жительница Раиса Громова. Она подчеркнула, что заявку на газификацию Путилково подали еще в сентябре 2021 года.

«Мы без газа. Зимой мы платим за отопление через красногорскую теплосеть. Я заплатила 17 563 рубля за один месяц. Это нормальное явление или нет?» — задалась вопросом женщина, указав на путаницу в процессе подачи документов на подключение.

По словам Баранова, проблемой деревни специалисты Мособлгаза занимались в диалоге с московскими коллегами около трех месяцев.

«К сожалению, жители были не в курсе, что их проблемой занимаются, поэтому возникли такие справедливые возмущения», — сказал он, назвав вопрос решенным.

Жителям Путилково глава «Мособлгаза» предложил вести диалог в рабочем порядке и для этого обменяться контактами.

«Ваш населенный пункт до конца 2022 года будет газифицирован по президентскому проекту», — заключил Игорь Баранов.

Всего за 2021 год в Подмосковье по президентскому проекту голубое топливо провели в 1113 населенных пунктов.