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    25 января 2022, 16:16

    Деревню Путилково в Подмосковье газифицируют до конца 2022 года

    Глава Мособлгаза Баранов: газ в деревню Путилково проведут до конца 2022 года

    Александра Ломейко, Анастасия Аброськина

    В Путилково до конца 2022 года проведут газ по президентскому проекту. Об этом рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов. Проблему подмосковной деревни решили за несколько месяцев.

    Деревню Путилково в Подмосковье газифицируют до конца 2022 года

    Путилково, заметил Баранов, находится на территории Московской области. Однако ближайшим источником газоснабжения к ней является «Мосгаз», а не «Мособлгаз».

    «С коллегами из Москвы определили, будет ли газифицировать Мосгаз как владелец ближайшего газопровода или „Мособлгаз“ — как газовая организация Подмосковья. На сегодняшний день договорились, что газифицировать будем мы», — пояснил глава компании, добавив, что Мосгаз даст согласие на подключение к своей трубе.

    Баранов пообещал, что в ближайшую неделю деревня Путилково появится на сайте «Мособлгаза» в перечне населенных пунктов со сроками на подключение.

    На отсутствие деревни в списке обратила внимание местная жительница Раиса Громова. Она подчеркнула, что заявку на газификацию Путилково подали еще в сентябре 2021 года.

    «Мы без газа. Зимой мы платим за отопление через красногорскую теплосеть. Я заплатила 17 563 рубля за один месяц. Это нормальное явление или нет?» — задалась вопросом женщина, указав на путаницу в процессе подачи документов на подключение.

    По словам Баранова, проблемой деревни специалисты Мособлгаза занимались в диалоге с московскими коллегами около трех месяцев.

    «К сожалению, жители были не в курсе, что их проблемой занимаются, поэтому возникли такие справедливые возмущения», — сказал он, назвав вопрос решенным.

    Жителям Путилково глава «Мособлгаза» предложил вести диалог в рабочем порядке и для этого обменяться контактами.

    «Ваш населенный пункт до конца 2022 года будет газифицирован по президентскому проекту», — заключил Игорь Баранов.

    Всего за 2021 год в Подмосковье по президентскому проекту голубое топливо провели в 1113 населенных пунктов.