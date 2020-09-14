Деревню Маслово в городском округе Кашира газифицировали. Подключиться к сети смогут почти 60 домов
Протяженность газораспределения составила 3,35 километра.
«Благодаря реализации губернаторской программы в деревне Маслово городского округа Кашира появится возможность подключить к газу 58 частных домов, в которых проживают 146 жителей. На этот год у нас запланировано строительство 50 газопроводов — и это не только газификация населенных пунктов, но и газопроводы-связки для повышения надежности газоснабжения, а также источники для котельных», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он добавил, что до конца года Мособлгаз построит еще 245 километров сетей. Благодаря этому у 10 тысяч жителей региона появятся условия для газификации домов.
Для подключения к сетям жители села Маслово должны подать заявку в Мособлгаз в «Личном кабинете клиента» или напрямую обратиться в филиал «Юг».
В этом году для включения населенного пункта в программу газификации достаточно 30 человек, постоянно в нем проживающих. Жителям необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области