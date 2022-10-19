Деревню Аладьино подключат к централизованному водоснабжению в этом году | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 23:12 Деревню Аладьино подключат к централизованному водоснабжению в этом году

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Завершено строительство трубопровода, по которому пройдет холодное водоснабжение в деревню Аладьино городского округа Кашира. Ранее в пиковые часы в деревне наблюдалась нехватка холодной воды.

На территории городского округа Кашира проводят работы по прокладке более 23 километров магистральных сетей по президентской программе «Чистая вода».

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«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, первостепенно был проложен участок сети до деревни Аладьино», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Решение завершить как можно скорее строительство нового трубопровода в Аладьино было принято после проверки, которая показала перебои в водоснабжении. Заполнение водонапорной башни происходит за счет скважины 1957 года постройки, в результате чего происходит нехватка холодной воды в часы высокого спроса.

«Участок построенного водовода уже готовят к запуску. На данный момент ведется освоение трассы, проводятся гидравлические испытания трубопровода и осуществляется монтаж узлов в камерах. После проведения всех подготовительных работ водовод подключат к действующим сетям города Каширы, обеспечив жителей деревни Аладьино централизованным водоснабжением», — об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Завершить строительство водовода планируется во втором квартале 2023 года. К четвертому кварталу 2024 года в рамках второго этапа в районе деревни Лиды появится современный водозаборный узел.

Позднее бесперебойным холодным водоснабжением также будут снабжены микрорайоны Кашира-1, Кашира-2, Кашира-3 и резиденты ОЭЗ в Кашире, где в совокупности проживает порядка 40 тысяч человек.