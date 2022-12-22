Подмосковье 22 декабря 2022, 17:23 Деревню Аладьино под Каширой подключили к к центральному водоснабжению

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Жителям деревни Аладьино в городском округе Кашира подали централизованное холодное водоснабжение. Строительство магистральных сетей в регионе осуществляет МинЖКХ Подмосковья, рассказали в пресс-службе ведомства.

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В МинЖКХ уточнили, что с мая 2022 года на территории Каширы осуществляется строительство магистральных сетей общей протяженностью более 23 километров. Приоритетный участок сети до деревни Аладьино был проложен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Решение о скорейшем завершении строительства участка водовода к вышеуказанному населенному пункту и последующем его запуске было принято после проведенной проверки по факту перебоя с водоснабжением деревни. В ходе проверки было установлено, что заполнение местной водонапорной башни происходит за счет скважины 1957 года постройки, в результате чего наблюдается нехватка холодной воды в пиковые часы», — рассказал министр ЖКХ Антон Велиховский.

Он уточнил, что построенный от улицы Металлургов города Кашира-3 до деревни Аладьино участок состоит из двух водопроводов протяженностью свыше пяти километров. Перед запуском подрядчик провел гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию.

Сейчас в строительстве магистральных сетей на территории округа задействованы около 50 человек и 25 единиц техники. Завершить строительство водоводов планируется во втором квартале следующего года.

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