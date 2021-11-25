Деревня в Можайском округе стала 40-м пунктом газификации по губернаторской программе в 2021 году

Деревню Большое Тесово в Можайском округе газифицировали по губернаторской программе в Подмосковье. Протяженность газопровода составила свыше девяти километров, провести газ теперь смогут жители 110 частных домов. Открыть задвижку на газораспределительном пункте приехали гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов и глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Большое Тесово стало 40-м населенным пунктом, где в этом году провели газ по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«Каждый пуск газа для нас — большой праздник. Это означает, что задача полностью газифицировать Подмосковье, поставленная перед нами, выполняется в установленные сроки, а где-то и с опережением графика. До конца года будет газифицировано еще 10 населенных пунктов региона», — отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В деревне Большое Тесово более 100 домов теперь будет обеспечено газом. После торжественной части Игорь Баранов и Денис Мордвинцев посетили дом семьи Ивкиных, где состоялся долгожданный пуск топлива. Также в деревне газом будет отапливаться храм Дмитрия Солунского.

«Это большой шаг для улучшения условий и качества жизни местного населения. Безусловно, была проведена большая работа, но на этом она не закончена, теперь продолжим догазификацию в рамках президентского проекта», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее стало известно, что 11-тысячный дом в Подмосковье подключили к газу по президентскому проекту.