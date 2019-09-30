Деревня Гигирево Солнечногорска получила свое электричество. Этого ждали 25 лет

Три электроподстанции установили в деревне Гигирево Солнечногорска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Дома в деревне Гигирево теперь обеспечены постоянным электроснабжением. Так как вблизи деревни находится военных городок «Сенеж», инвестором проекта выступил ближайший поставщик услуг АО «Оборонэнерго». Заявка была составлена от 70 человек — жителей деревни. Было установлено три подстанции, проведено три километра высоковольтной линии, сделана разводка к домам.

До этого деревня Гигирево постоянным энергоснабжением не обеспечивалась, а жителям приходилось подключаться к соседним СНТ, при этом мощность составляла не более 170-180 Вт.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

«Это очень радостное событие для жителей всей деревни. Мы ждали этого момента почти 25 лет, а теперь электричество пришло в наши дома. Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию», — сказала местная жительница Тамара Симонова.

Как уточнил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов, проект разрабатывался силами администрации, она же вела переговоры по обеспечению населенного пункта Гигрево постоянной и стабильной электроэнергией.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

«Теперь электроснабжение поступило в 130 индивидуальных жилых дома», — подчеркнул глава муниципального образования.

Также в 2019 году по губернаторской программе заасфальтировали дорогу, ведущей к деревне Гигирево.