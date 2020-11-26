Деревни «требуют газа». Воробьев рассказал о программе Подмосковья

В Подмосковье появилась программа по газификации на 2021–2025 годы. Газ планируется провести даже в те населенные пункты, где живут 30 и более человек. Это примерно 10 тысяч домов в 159 поселениях. По словам губернатора Андрея Воробьева, новые инвестиции в расширение мощностей по газификации должны отразиться как на небольших поселениях, так и на росте занятости.

В Московской области 2466 населенных пунктов, в большинстве из которых живут до 100 человек, остаются негазифицированными. С 2013 года газ появился в 491 населенном пункте, а до конца 2020-го планируется провести трубы еще в 590. Во время эфира на «360» губернатор Подмосковья сказал о сотрудничестве с «Газпромом» по поводу подключения газа даже в отдаленные уголки Московской области.

«Понятно, что у нас уровень газификации выше, чем где бы то ни было, порядка 98-99%. Но те маленькие [населенные пункту], которые не газифицированы, естественно, требуют газа. Поэтому работу эту ведем. В том числе и для предприятий. Поэтому новые инвестиции в расширение мощности газораспределения — они должны отразиться как на малых населенных пунктах, так и на росте занятости, росте промышленных предприятия», — сказал Воробьев.

Согласно программе на 2021–2025 годы, газ проведут даже в те поселения, где живет совсем мало людей — не менее 30. Планируется провести газ в 159 населенных пунктов, а это более 10 тысяч домов, где более 12,5 тысячи жителей. На эти цели потребуется 14,9 миллиарда рублей (13,1 миллиарда от «Газпрома» и 1,8 миллиарда от «Мособлгаза»).