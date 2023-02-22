Подмосковье 22 февраля 2023, 13:39 Деревни с «мужественными» названиями перечислили в Подмосковье к 23 Февраля Комитет по конкурентной политике рассказал о деревнях региона с «мужественными» названиями Unsplash

Читать 360tv в

Список населенных пунктов с названиями, символизирующими героизм, мужество и отвагу, опубликовали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья к 23 Февраля. Это села и деревни в шести городских округах.

В список вошли деревня Храброво в Можайском округе и деревня Муромцево в Волоколамском, Воеводино в Домодедове и Стрелково в Подольске. В Наро-Фоминском округе есть деревня Становищи, что в военной терминологии обозначает расположение войск на ночлег или отдых. В Щелкове есть деревня Могутово, которая получила свое название от имени Могута, что в переводе — сила, власть, богатство.

Реклама

День защитника Отечества отметят в Подмосковье масштабной программой мероприятий, в том числе для ветеранов и школьников. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Реклама