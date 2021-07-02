Свыше 70 деревень и сел Богородского округа газифицируют к концу года

Свыше 70 населенных пунктов Богородского городского округа обеспечат газом до 2022 года. Среди них деревни Жилино, Колонтаево, Черепково, Белая и другие. Сейчас начались работы в селе Стромынь.

Как подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, голубое топливо в этом селе бесплатно подведут к 70 участкам.

Работы по социальной газификации выполняет «Мособлгаз». Новые сети в селе Стромынь планируют открыть в четвертом квартале этого года.

Новая президентская программа „Социальная газификация“ позволит нам подключить к газу около 110 тысяч домов Александр Самарин.

Он добавил, что все домохозяйства, попадающие в программу, подключат к ресурсу в течение ближайших 18 месяцев.

Социальная газификация — президентский проект, благодаря которому газ получат 300 тысяч жителей Московской области.

Графики работ в населенных пунктах можно изучить на сайте.