Новую дорогу к деревне Красноиншино Можайского городского округа, отрезанной от мира после подтопления, проложили за сутки. Работы были завершены в ночь на 18 июля. А днем жителям дополнительно раздали питьевую воду.

Более 10 домов оказались без связи с цивилизацией после проливных дождей. Поэтому воду разносили по домам волонтеры. На 40 жителей деревни нужно было раздать 2,5 тысячи литров.

«У нас здесь вся поляна была залита полностью. <…> Она с утра как началась, около 06:00, сразу резко пошла и начала. Мы уже не смогли проехать», — рассказала местная жительница Надежда Морозова.

Сами дома не подтопило, но вода подобралась близко к строениям. Спасали деревню ливневки.

Вода разлилась в Красноиншине из-за реки Воинки. Она с трех сторон огибает деревню. Старожилы называют ее речкой с характером.

«Я своим детям говорю, что название реки у нас не Воинка, а война. Это мы ее Воинкой зовем. Она такая хитрая. Вроде переплюйка два-три метра, тихая, спокойная, мелкая, но когда вот какое-то таяние снегов, из леса идут ручьи, она очень много вбирает в себя из леса. Ручейки-ручейки, а потом начинается такое бурление», — поделилась впечатлениями местная жительница Ольга Лебедева.

Воинка уже преподносила неприятные сюрпризы жителям деревни, но такой разлив произошел впервые. Сначала даже пришлось организовывать водную переправу. Спасатели отреагировали быстро, поэтому через несколько часов на месте уже работала техника. Специалисты засыпали грунт, сверху клали гравий, который ровняли экскаватором.

Пока что ремонт подъезда к Красноиншино выполнен по временной схеме, рассказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов. В дальнейшем дорогу будут укреплять.

«Жители понимают ситуацию, не поддаются панике, что для нас очень важно. И, соответственно, мы проговорили, что мы подготовили все пункты эвакуации, надеемся, конечно же, что это не понадобится», — добавил он.

В результате разлива вод река разошлась на два русла. Когда позволят погодные условия, здесь положат водопропускные трубы, чтобы ситуация не повторилась.

Ликвидация последствий подтоплений в Можайском городском округе продолжается. На местах работают спасательные службы.

Еще один серьезный ремонт требуется на региональной дороге Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка — Каменка — Воронцово рядом с деревней Вельяшево. Там существует два альтернативных въезда в населенный пункт. По этой причине ремонт данного участка дороги проведут сразу капитально после снижения уровня воды.