Жители деревни Новоселки городского округа Зарайск давно ждали открытия новой котельной. Благодаря этому у них появилась горячая вода — до этого не были проложены даже теплотрассы для ее подачи в дома. Но на этом дела губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на неделе не закончились — нужно было еще убрать урожай. Об этом глава региона рассказал в фильме на YouTube-канале «Губернатор».

Горячая вода впервые за 30 лет

Вместе с главой городского округа Зарайска Виктором Петрущенко он съездил в Новоселки — на встречу с жителями поселка.

Петрущенко рассказал, что в деревнях Новоселки и Козловка всегда были котельные на дизельном топливе. В результате в населенном пункте никогда не было теплотрасс для подачи горячей воды жителям — в самих домах для этого даже не предусматривалась разводка.

По словам жителей, горячую воду они получали благодаря установленным в квартирах бойлерам.

«Горячую воду дадим, но с вас одно обещание — не болейте», — сказал Андрей Воробьев.

Чтобы вся земля давала результат

После этого глава городского округа вместе с Виктором Петрущенко отправились посмотреть на процесс сбора урожая. Сейчас на территории округа активно выращивают сою и гречку. Андрей Воробьев лично принял участие в сборе сои — дорогостоящей культуры, которая очень важна для подмосковного сельского хозяйства.

«С первого года своей работы в Подмосковье поставили задачу, чтобы вся земля в Подмосковье давала результат. Если подлетаешь к Германии — каждый кусок земли работает. Сегодня мы приблизились к тому, что свободной земли под сельское хозяйство нет — она вся задействована», — подчеркнул губернатор.