На сроки восстановления региональной трассы повлияет погода. Однако временный объезд специалисты планируют подготовить полностью уже сегодня. Его собирались закончить утром — из-за вновь начавшегося дождя работы затянулись. Об этом рассказал Дмитрий Абаренов.

Началось все еще в ночь с 7 на 8 июля. Впервые в истории Можайска выпало такое количество осадков — полуторамесячная норма. Почва вся насытилась, реки переполнились. Вчера, после очередного проливного дождя, который шел более 12 часов, подмыло дорогу регионального значения. Ее фактически смыло Дмитрий Абаренов.

Дорогу «Ваулино — Бабаево» размыло в ночь на 15 июля. К этому привели мощные дожди. Заблокированными оказались деревни Хорошилово, Бабаево, Сальницы и владельцы участков в дачных товариществах «Мечтаево», «Лесная Губерния», «Хорошилово-1» и «Хорошилово-2».

Нарушения в транспортном сообщении коснулись 526 человек. В помощь жителям на месте развернули фельдшерско-акушерский пункт. Запустили специальный автобус до остановки и магазина продуктов.

Мы приняли решение сделать мостик, чтобы люди банально могли перейти на ту сторону. Организовали и автобус, чтобы добраться до магазина, аптеки, остановки. А параллельно делаем объездную дорогу. Но временную Дмитрий Абаренов.

Глава округа объяснил, что сегодня невозможно ремонтировать существующую дорогу, поскольку стоит высокий уровень воды. Ее может смыть. Однако, как только вода спадет, здесь приступят и к этой работе.

«Исходя из прогнозов, это через два-три дня. Трубы уже привезли, техника готова. Сегодня она занимается объездной дорогой. И тех неудобств, которые сейчас есть, уже не будет», — сказал Дмитрий Абаренов.

В Можайске 16 июля подтопленными остаются 110 приусадебных участков, а также 64 дачных дома. Это СНТ «Стрела», «Виктория» и «Васильки». Все экстренные службы округа работают на местах бедствий.

После разгула стихии без электричества остались 70 населенных пунктов. Но, по состоянию на сегодняшнее утро, все линии были восстановлены. Для устранения последствий непогоды к работам привлекли 32 специальные машины и свыше 100 человек.

В ночь на 15 июля река размыла дорогу в деревне Хорошилово. И жители нескольких поселков утратили возможность выехать из населенных пунктов. Всем показалось, что вода прорвала дамбу, но оказалось, что это не так.

Местные власти подтвердили размытие дороги и уточнили, что стихия повредила участок от Баулино до Бабаево. Так, дорожное полотно планируют восстановить в кратчайшие сроки, сообщил глава округа Дмитрий Абаренов.