Подмосковье 22 июня 2023, 10:44 Деревья в память о ветеранах высадили в детском саду «Незабудка» в Лобне

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Всероссийская акция «Сад Памяти» прошла в Лобне. На территории детского сада «Незабудка» высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны.

Участие в акции приняли полицейские и члены Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Лобня. Они вместе с детьми высадили рябины и клены в память о ветеранах.

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Воспитанники детского сада «Незабудка» подготовили стихи и песни о защитниках Родины. Участники акции отметили, что такие мероприятия помогают сохранять традиции, чтить подвиг предков и историю страны.

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