Подмосковье 20 апреля 2023, 17:23 Деревья в лесах Подмосковья покрылись зелеными почками Комитет лесного хозяйства МО

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В лесах Московской области деревья начали входить в фазу зеленого конуса. Это означает, что почки на ветках начали распускаться, а листья активно расти, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

Данный период длится до 10 дней.

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«Пробудившиеся после зимних холодов почки, едва лопнув, пошли в рост и стремятся поскорее развернуть листочки. Пока же форма почек такая же, как зимой. И хотя нижняя часть еще в коричневом зимнем кожухе, верхняя уже имеет зеленоватый оттенок», — уточнили в ведомстве.

К 1 мая все леса Подмосковья приобретут нежную зеленую окраску. Однако под солнцем хлорофилл активизируется, поэтому листья полностью распустятся. После этого деревья приобретут привычный насыщенно-зеленый цвет.

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