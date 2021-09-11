Деревья и кустарники посадили в Лосино-Петровском в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В Лосино-Петровском посадили деревья и кустарники. Местные жители в субботу присоединились к областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Основные правила посадки гласят — корневая система должна находится вровень с землей. Не выше не ниже, чтобы дерево чувствовало себя хорошо. Участники старались и следовали всем правилам: как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали. Двухлетний мальчик Марк как взрослый ловко работал лопатой, прикапывая рябину.

«Будет очень приятно потом с сыном лет через 10 показать ему это дерево и сказать, что он сам его сажал», — рассказала мама мальчика Ирина Кашапова.

В посадке деревьев и кустарников приняли участие не только семьи с детьми, а так же коммунальщики, представители общественных организаций, служащие администрации, школьники, волонтеры, активные и неравнодушные жители.

Центральной площадкой для проведения акции в Лосино-Петровском стал микрорайон Лукино-Варино в поселке Свердловский. Инструкторы выдали участникам рабочий инвентарь: лопаты, лейки и перчатки. В ходе акции жители высадили саженцы рябины, липы, пузыреплодника и гортензии.

«Здесь не так давно делали субботник. По заявкам жителей еще теперь и благоустроили территорию вокруг набережной», — сказал руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Александр Толмачев.

Глава городского округа Иван Кудрин заявил, что акция очень важна в первую очередь тем, что жители приходят со своими детьми сажать деревья. Он назвал это хорошим воспитанием подрастающего поколения.

Акция прошла по всему округу. Горожане высадили более 200 саженцев на специально подготовленных площадках во дворах и скверах, на территориях детских садов и школ. Всех желающих принять участие в акции ждала культурная программа и угощение пирогами с чаем.