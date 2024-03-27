Подмосковье 27 марта 2024, 18:13 Дератизацию придомовых территорий провели в Лобне Unsplash

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Глава Лобни Анна Кротова сообщила в своем Telegram-канале о начале сезонных работ по улучшению санитарного состояния города, включая дератизацию придомовых территорий. Эта мера направлена на борьбу с грызунами, которые могут стать причиной распространения различных заболеваний.

Управляющие компании и коммунальные службы города привлекли специалистов санэпидемстанции для проведения необходимых работ. Анна Кротова уточнила, что дератизация уже проведена в нескольких районах города, включая улицы Некрасова, Ленина, Заречную и Маяковского.

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Помимо этого, в Лобне регулярно проводят обработку подвалов домов. Жители могут сообщить о необходимости таких работ, обратившись в диспетчерскую службу своей управляющей компании.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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