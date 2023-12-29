Подмосковье 29 декабря 2023, 18:05 Депутаты вручили новогодний подарок ветерану из Солнечногорска Евгения Герасимова

Читать 360tv в

Представители Совета депутатов вручили праздничные продуктовые наборы ветеранам в Солнечногорске. Одним из получателей подарка стал Михаил Тимофеев. Его поздравил депутат округа Дмитрий Байрашевский.

«Эта акция у нас проходит в канун Нового года, но мы это делаем не только в этот день, они достойны внимания, они защищали нашу Родину, поэтому это большая честь для меня лично поздравить сегодня Михаила Федоровича», — сказал он.

Реклама

Михаил Тимофеев родился в 1927 году и был призван на войну в 1944-м в подразделение связи батальона авиационного обслуживания военного аэродрома. Он получил награду «За Победу над Германией».

«Я попал в последний военный призыв. Посадили за парты учиться на связистов, телеграфистов, радистов, мы проучились недолго. Потом у нас была своя рота связи», — поделился ветеран.

После войны Михаил Тимофеев проходил службу в Вооруженных силах СССР, а в 1952 году ушел в запас в звании капитана. После этого он служил в органах прокуратуры более 25 лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».