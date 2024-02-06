Подмосковье 06 февраля 2024, 18:01 Депутаты в Одинцове передали очередную партию медикаментов бойцам СВО Unsplash

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Местные депутаты и руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Киреев передали новую партию медикаментов бойцам СВО. Основой гуманитарной помощи стали препараты для формирования аптечек.

В местном отделении партии еженедельно проводят штабы поддержки семей участников специальной военной операции, где рассматриваются заявки на оказание помощи.

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Секретарь отделения партии «Единая Россия» сообщила, что в состав гумпомощи вошли препараты для формирования аптечек для бойцов на передовой: парацетамол, ремантадин, ацетилсалициловая кислота, цитрамон, таблетки от кашля, риностоп, препараты от боли в горле.

«С медицинским батальоном мы постоянно на связи и закупаем самое необходимое для ребят», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Андреева.

В отправке гуманитарной помощи приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Киреев, депутаты Михаил Солнцев, Владимир Виницкий, Андрей Яцышин и исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева.

На базе общественной приемной партии открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Он расположен по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, дом 151, 2 этаж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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