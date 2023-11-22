Подмосковье 22 ноября 2023, 15:08 Депутаты в Химках собрали более 20 килограммов макулатуры для всероссийской экоакции Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальные депутаты из Химок Юлия Мамай и Галина Болотова с активистами партии «Единая Россия» приняли участие во всероссийской акции«БумБатл». Они собрали более 20 килограммов макулатуры и сдали вторсырье на пункте «Мегабак».

Активисты округа регулярно участвуют в экологических акциях.

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«За месяц это уже второй раз, когда мы сдаем бумагу. Ранее с коллективом детского сада „Калинка“ передали более трех тонн макулатуры. Принести бумагу или другое вторсырье может каждый желающий. Вместе мы помогаем рационально использовать ресурсы планеты», — рассказала депутат Юлия Мамай.

Химки поддерживают программы по раздельному сбору мусора, активисты округа очищают берега водоемов, убирают во дворах, парках и лесах. Например, недавно жители расчистили от мусора русло реки Альбы в микрорайоне Лунево.

«Инициативы исходят от жителей. Вместе с ними мы выбираем объекты, которые нужно благоустроить и направляем заявки в обслуживающие организации. Все это оказывает благоприятное влияние на качество жизни людей», — рассказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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