22 ноября 2023, 16:54
Депутаты Солнечногорска передали бойцам СВО комплексы для радиоэлектронной борьбы с дронами
Депутат Московской областной думы Александр Волнушкин и депутат городского округа Солнечногорск Алексей Панкратов отправили гуманитарную помощь для участников СВО. Они передали бойцам 10 комплектов оборудования для радиоэлектронной борьбы.
Комплексы радиоэлектронной борьбы для нужд СВО вместе с другой гуманитарной помощью предоставил «Общероссийский народный фронт».
«С помощью „Народного фронта“ предоставили комплексы радиоэлектронной борьбы — как для борьбы с FPV-дронами, так и с обычными системами. Этот качественный инструмент позволит минимизировать наши потери в боевых условиях», — отметил Александр Волнушкин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Депутаты
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама