Подмосковье 22 ноября 2023, 16:54 Депутаты Солнечногорска передали бойцам СВО комплексы для радиоэлектронной борьбы с дронами Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Депутат Московской областной думы Александр Волнушкин и депутат городского округа Солнечногорск Алексей Панкратов отправили гуманитарную помощь для участников СВО. Они передали бойцам 10 комплектов оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Комплексы радиоэлектронной борьбы для нужд СВО вместе с другой гуманитарной помощью предоставил «Общероссийский народный фронт».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«С помощью „Народного фронта“ предоставили комплексы радиоэлектронной борьбы — как для борьбы с FPV-дронами, так и с обычными системами. Этот качественный инструмент позволит минимизировать наши потери в боевых условиях», — отметил Александр Волнушкин.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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