Депутаты «штаба 120 округа» обсудили меры поддержки с руководителями фитнес-клубов в Красногорске

Первая встреча депутатов «штаба 120 округа» с руководителями фитнес-клубов по вопросам мер поддержки прошла в Красногорске. Сейчас важно оперативно найти альтернативные каналы продвижения фитнес-услуг, отметил по итогам встречи глава штаба, депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Мероприятие прошло в конструктивном русле. Во-первых, вместе с представителями администрации городского округа и руководителями фитнес-клубов мы обсудили основную сегодняшнюю проблематику данного сектора бизнеса. Во-вторых, все задачи разделили на две категории — те, которые реально решить в ближайшее время, и те, на решение которых может уйти до нескольких лет. Важно прямо сейчас оперативно найти альтернативные каналы продвижения фитнес-услуг. Раньше основным источником рекламы были социальные сети. Сейчас необходима техническая доработка наших сервисов под те требования, к которым привык отечественный бизнес», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Администрация городского округа Красногорск готова к поддержке индустрии., подчеркнул депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов. На круглом столе было предложено при необходимости обращаться за субсидиями.

«Здесь важно выдержать тонкую грань — помочь социально ориентированному сектору услуг и в то же время понимать, что мы имеем дело с предпринимателями. На совещании был поднят наиболее острый вопрос — о возможностях и перспективах импортозамещения. Еще до введения санкций, ни для кого не секрет, что произошел сдвиг на восточные рынки. Также были озвучены очень интересные предложения как со стороны бизнес-сообществ, так и со стороны муниципалитета», — сказал Сергей Маликов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке предприятий, которые занимаются импортозамещением в регионе.