Подмосковье 30 ноября 2022, 12:36 Депутаты Сергиева Посада навестили мать мобилизованного по его просьбе

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Депутаты в Сергиевом Посаде помогли матери участника СВО. Женщину навестили по просьбе мобилизованного сына Алексея. Он переживает за маму, у которой есть проблемы с здоровьем.

В гости к Вере Павловне Стрекаловой приехали депутаты. Чтобы материально поддержать женщину, ей привезли продукты.

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Такие визиты сегодня часть депутатской работы. Также как и участие в сборе помощи тем, кто находится на передовой.

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«У меня в Сергиевом Посаде 20 человек. То есть мы с семьями на постоянной связи — с родителями и с женами, где-то даже напрямую с ребятами», — рассказал депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

Депутаты стараются оперативно помогать тем, кто в этом нуждается. Кому-то необходимо оформить документы или устроить детей в садик, а кому-то организовать доставку лекарств и продуктов. Родственники мобилизованных и добровольцев могут получить самую разнообразную поддержку.

Узнать о льготах или обратиться за помощью можно по номеру горячей линии 122.

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