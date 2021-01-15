Депутаты проверили работу пункта вакцинации в Балашихе

Главный врач Балашихинской областной больницы, депутат городского Совета депутатов Михаил Антипов и его коллега по Госдуме Максим Сураев проверили работу пункта вакцинации в поликлинике № 6.

Как сообщается на сайте городской администрации, в Балашихе действуют пять пунктов — в больницах № 1, 2, 5, 6 и 11. Бесплатно привиться от коронавируса могут все обладатели полиса ОМС.

Антипов и Сураев побывали в помещении, оборудованном специальной морозильной камерой для хранения вакцины, и проверили организацию приема населения.

Вакцинация проводится в два этапа, используется российская двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Привиться могут все желающие совершеннолетние граждане. Людям в возрасте 60+ лучше сначала посетить терапевта для выяснения наличия возможных противопоказаний.

Препарат противопоказан беременным и кормящим матерям, людям с инфекционными и хроническими заболеваниями, аллергикам. Наличие в организме антител противопоказанием не является.

Московская область вошла в пятерку лучших регионов России по доступности населению вакцинации.