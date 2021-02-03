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    03 февраля 2021, 17:43

    Депутаты проверили качество питания в школах Власихи

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Организацию горячего питания во Власихе оценили депутаты Мособлдумы. Инспекцию провели в школе имени А. С. Попова и МОУ СОШ «Перспектива». В рамках встречи депутаты пообщались с работниками столовых и с педагогами.
    Депутаты проверили качество питания в школах Власихи | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пока ребенок учится в школе, полноценными завтраками и обедами его обеспечивает учебное заведение. Поэтому необходимо уделять особое внимание качеству блюд и гигиеническим нормам безопасности. Обрабатывать руки антисептиком перед входом в столовую для детей уже стало правилом, о котором напоминать не нужно.

    «Все санитайзеры — только разрешенные СанПиНом для детского питания. С сертификатами и удостоверением качества. Только то, что разрешено в школьной столовой», — рассказала организатор питания в школе имени А. С. Попова Светлана Федорова.

    Депутаты проверили качество питания в школах Власихи | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сегодня на завтрак в школе имени Попова — каша без комочков, молоко и бутерброды с сыром. Все соответствует строгим требованиям. Блюда сбалансированные и полезные.

    «У нас большое количество детишек учится. И то, что они питаются, я думаю, родителям так спокойнее. Потому что уроки начинаются рано, и это очень важно для организма и здоровья», — отметила первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

    Депутаты проверили качество питания в школах Власихи | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Мониторинг качества питания продолжается в непрерывном режиме. Процесс приготовления пищи отслеживают медики, а уже готовые блюда проверяет школьная комиссия. К тому же оценить вкус завтраков и обедов всегда могут сами родители. Для этого надо заранее записаться на дегустацию и прийти в назначенный день.