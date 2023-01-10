Подмосковье 10 января 2023, 13:02 Депутаты Подмосковья опубликовали графики личного приема жителей в начале 2023 года

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Депутаты Мособлдумы проведут 23 личных приема в первом квартале 2023 года. Его опубликовали на сайте ведомства.

График личных приемов подписал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Проводить встречи будут заместители председателя Думы, руководители фракций, аппарата парламента и другие депутаты каждую неделю по вторникам и средам.

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Записаться на прием можно по телефону (495) 988-66-01. Приемная Думы временно находится в приемной правительства Подмосковья в Красногорске.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он заявил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.