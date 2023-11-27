Подмосковье 27 ноября 2023, 12:39 Депутаты передали матери раненого бойца СВО средства реабилитации В настоящее время военнослужащий проходит лечение в госпитале после ранения / Алексей Кашпуров

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Мать мобилизованного жителя Балашихи навестили представитель фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и депутат Совета депутатов округа Ульяна Кондрякова. Ее поздравили с Днем матери и передали средства реабилитации для сына.

Как рассказали в Мособлдуме, депутаты передали женщине подарки и средства реабилитации для сына, который сейчас лечится в госпитале после ранения. По словам матери военнослужащего, врачи делают все необходимое, чтобы боец вновь встал на ноги.

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«Мы общаемся с Валентиной уже почти год. Помогали женщине, когда она выезжала к сыну на передовую с гуманитарным грузом. Всегда переживали и сейчас переживаем за эту сильную женщину», — отметил Тарас Ефимов.

Женщине пожелали крепости духа, а ее сыну скорейшего выздоровления.

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