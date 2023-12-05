Подмосковье 05 декабря 2023, 08:27 Депутаты передали игрушки для юных пациентов больницы в Дмитровском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Депутаты партии «Единая Россия» запустили акцию «Коробка храбрости» в Дмитровском округе. Они передали игрушки для юных пациентов Синьковской больницы.

Настольные игры, раскраски и пазлы передали детям, которые проходят длительное лечение и сложные медицинские процедуры. Это позволит скрасить их пребывание в больнице, сделать его более комфортным.

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Акция прошла в рамках партийных проектов «Здоровое будущее», «Крепкая семья» и «Мы рядом». Участие в ней приняли депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, депутат фракции «Единая Россия» Александра Нечай и сторонник партии Татьяна Нечай.

«Приятно видеть, что у нас получилось порадовать ребятишек подарками. Уверена, что храбрые маленькие пациенты будут довольны» — сказала Марина Шевченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

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