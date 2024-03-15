Подмосковье 15 марта 2024, 16:16 Депутаты отметили высокую явку на избирательных участках в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальные депутаты в Химках проголосовали на выборах президента как в очном, так и в дистанционном формате. Общественники отметили высокую явку на избирательных участках округа.

Депутат Татьяна Кавторева проголосовала через портал госуслуг.

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«Очень удобно, когда у нас голосование проходит три дня. Мы прекрасно понимаем, что от каждого из нас зависит будущее нашего государства. Сегодня, кстати, проголосуют еще и члены моей семьи. Мой старший сын сегодня придет на избирательный участок и отдаст свой голос за достойного кандидата», — поделилась она.

Депутат Глеб Демченко проголосовал на избирательном участке в школе № 30.

«Принять участие в выборах — это наше почетное право и обязанность. Все очень удобно устроено. Голосовать очно — уже моя привычка. Но растет количество людей, которые пользуются дистанционной возможностью проголосовать. Я тоже зарегистрировался, но решил прийти на участок», — отметил Глеб Демченко.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Представитель одного из политических объединений Химок Александр Бессонов тоже отдал свой голос за будущее страны.

«Эти три дня будут определяющими, это одно из самых важных событий не только России, но и в мире. Призываю всех прийти, проголосовать, выбрать своего кандидата», — сказал Бессонов.

Всего в Химках работает 119 избирательных участков. Они будут открыты с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Реализовать свое право голоса может любой житель округа старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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