Подмосковье 26 марта 2024, 16:38 Депутаты Одинцовского округа проконтролировали работу по уборке снега в деревне Барвиха Медиасток.рф

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Представители партии «Единая Россия» Одинцовского округа проверили качество работ по очистке, сбору и вывозу снега в деревне Барвиха. Все работы выполнили сотрудники МКУ «ЖКХ Барвихинское».

Депутат Станислав Улитин отметил, что регулярная уборка снега способствует защите городской инфраструктуры от его разрушительного влияния на дорожное покрытие, тротуары и здания. Также это гарантирует безопасность пешеходов и водителей, минимизируя риск происшествий. После сбора снег увозят на специальные площадки.

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