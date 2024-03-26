26 марта 2024, 16:38
Депутаты Одинцовского округа проконтролировали работу по уборке снега в деревне Барвиха
Представители партии «Единая Россия» Одинцовского округа проверили качество работ по очистке, сбору и вывозу снега в деревне Барвиха. Все работы выполнили сотрудники МКУ «ЖКХ Барвихинское».
Депутат Станислав Улитин отметил, что регулярная уборка снега способствует защите городской инфраструктуры от его разрушительного влияния на дорожное покрытие, тротуары и здания. Также это гарантирует безопасность пешеходов и водителей, минимизируя риск происшествий. После сбора снег увозят на специальные площадки.
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