Подмосковье 14 февраля 2024, 23:59 Депутаты Мособлдумы рассмотрели кандидатуры мировых судей Страница руководителя фракции КПРФ Александра Наумова во «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в очередном заседании комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности. В ходе совещания рассмотрели кандидатуры мировых судей.

Депутаты рекомендовали поддержать их на следующем заседании Мособлдумы. Также в ходе обсуждения рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших из Государственной Думы на согласование в региональный парламент.

Реклама

Один из таких проектов предоставляет гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, возможность ее получения с использованием средств дистанционного взаимодействия, таких как телефонная связь и интернет.

Реализация этого закона позволит расширить доступ жителей Московской области, попавших в затруднительную жизненную ситуацию, к бесплатной юридической помощи. Кроме того, участники совещания обсудили планы работы комитета на будущее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».