17 марта 2024, 21:45
Депутаты Мособлдумы проверили работу более тысячи избирательных участков в дни выборов президента
Депутаты Московской областной Думы активно следили за ходом президентских выборов в регионе и посещали участки. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что общее количество УИК, работу которых проконтролировали, превысило одну тысячу.
По словам Брынцалова, в Московской области ситуация спокойная, хотя есть небольшие замечания, однако серьезных нарушений не зафиксировано.
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«Безопасность усилена, чтобы свести до минимума различные нарушения», — указал Игорь Брынцалов.
Председатель Мособлдумы добавил, что депутаты во время инспекций пообщались с избирателями.
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Депутаты
Мособлдума
Выборы президента — 2024
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