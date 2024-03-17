Подмосковье 17 марта 2024, 21:45 Депутаты Мособлдумы проверили работу более тысячи избирательных участков в дни выборов президента РИА «Новости»

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Депутаты Московской областной Думы активно следили за ходом президентских выборов в регионе и посещали участки. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что общее количество УИК, работу которых проконтролировали, превысило одну тысячу.

По словам Брынцалова, в Московской области ситуация спокойная, хотя есть небольшие замечания, однако серьезных нарушений не зафиксировано.

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«Безопасность усилена, чтобы свести до минимума различные нарушения», — указал Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы добавил, что депутаты во время инспекций пообщались с избирателями.

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