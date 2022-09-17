Депутаты Мособлдумы провели выездной семинар-совещание в Зарайске | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 00:39 Поделиться Telegram

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Viber Депутаты Мособлдумы провели выездной семинар-совещание в Зарайске Телеканал «360»

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Выездной семинар-совещание провели представители Мособлдумы для депутатов Совета депутатов Зарайска. Чиновники обсудили, как решить текущие проблемы городского округа в сфере ЖКХ и наметили дальнейшее развитие программ по социальной поддержке жителей.

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«Обсуждали те вопросы, те проблемы, которые сегодня волнуют руководство городского округа Зарайск. Молодые депутаты, вновь избранные депутаты вооружатся нашими цифрами, нашими рассказами, и принесут это в народ. Люди порой не знают, чего они могут получить. Сегодня получился очень правильный разговор, и мы дальше эти встречи продолжим», — сказал председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков.

Телеканал «360»

Депутаты Мособдумы отметили, что принятие закона о местном самоуправлении в Госдуме в будущем позволит более эффективно благоустраивать городские округа, в том числе и Зарайск.

Телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье. На них пришли свыше 300 тысяч человек.

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