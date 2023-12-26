Подмосковье 26 декабря 2023, 11:47 Депутаты Мособлдумы провели встречу с общественными деятелями Подмосковья https://t.me/cheremisov_mk/3946

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Инициативные общественные деятели Подмосковья встретились с депутатами Мособлдумы Марком Черемисовым и Татьяной Ордынской. Они поделились идеей усилить работу с молодежью в Королеве.

Как рассказали ведомстве, с депутатами пообщались общественный деятель Алексей Яковлев и молодой спортсмен из Королева Тимур Прохоров. Они рассказали о важности работы с подрастающим поколением и благотворительной деятельности.

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«Будучи депутатом городского округа Щелково, мои интересы всегда заключались в помощи жителям. Мы бы хотели масштабировать нашу благотворительную деятельность. Уверен, пример работы Марка Константиновича с молодежью и правильный совет такого опытного человека нам в этом очень поможет», — сказал он.

В ходе встречи также обсудили развитие молодежи, приобщение к спорту, а также помощь участникам СВО, детским домам и другим учреждением

«Молодежь, с которой я работаю, действительно всегда активная, инициативная и мотивированная. Чтобы сохранять этот бодрый настрой и здоровый авантюризм у подрастающего поколения, в свою очередь, максимально стараюсь поддерживать благие порывы молодых людей, быть открытой к диалогу, давать совет, если это необходимо» — отметила Татьяна Ордынская.

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