Подмосковье 16 февраля 2023, 12:44 Депутаты Мособлдумы провели более 3 тысяч встреч с жителями по вопросам СВО

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Депутаты Мособлдумы провели свыше трех тысяч встреч с жителями по вопросам проведения СВО с февраля прошлого года. За это время они также направили более 2,1 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что прошлый год стал особенным для региона в связи с началом СВО и экономическими санкциями.

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«Депутаты всех фракций Московской областной Думы обратились к жителям Подмосковья с призывом сплотиться вокруг нашей армии и президента. Это было очень нужное и своевременное решение», — добавил он.

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Большое внимание уделили переселенцам. Для них организовали девять пунктов временного размещения, которые регулярно посещали депутаты. Им также помогали с поиском работы, устройством детей в школы и сады.

Большую работу провели с семьями бойцов. О мерах поддержки им рассказывали на личных встречах. За каждый депутатом закрепили семьи, которым регулярно помогают в решении разных проблем.

«В целом, стараемся действовать проактивно. На этом же сделан акцент в работе общественных приемных. Так, депутатам поступило более 2 тысяч вопросов и обращений, из которых почти 90% уже решено положительно», отметил он.

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