Подмосковье 05 сентября 2023, 13:39 Депутаты Мособлдумы проследят за голосованием на избирательных участках в Подмосковье РИА «Новости»

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Депутаты Московской областной думы будут следить за голосованием на избирательных участках в Подмосковье 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщил спикер регионального собрания Игорь Брынцалов.

В регионе будут проходить выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутатов в Мособлдуму и Совет депутатов в десяти городских округах. Руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов рассказал, что народные избранники все три дня будут проверять работу избирательных участков и следить за открытостью и законностью электорального процесса.

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«Важно, чтобы выборы прошли честно, конкурентно и открыто. Несмотря на то что в этом году у нас можно отдать свой голос с помощью дистанционного голосования, во многих семьях вошло в традицию голосовать именно на участке. Здесь важно обеспечить удобство, безопасность и законность процесса голосования», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Также на участках будут присутствовать независимые наблюдатели и сотрудники органов безопасности. За процессом будут наблюдать и видеокамеры.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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