В Мособлдуме обсудили работу органов власти с бизнесом во время пандемии. Также на заседании было решено разработать проект регионального индекса.

Одной из главных тем заседания экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области стала пандемия и ее последствия. Прежде всего, были подведены итоги работы в коронавирусный период. Участники заседания уверены, что давление органов власти на бизнес должно быть сдержанным. Так, чтобы предприниматели и чиновники взаимодействовали эффективно. Особенно это важно во время пандемии, когда предпринимательство и так сильно пострадало.

«Была проделана колоссальная работа, потому что количество обращений относительно прошлого года увеличилась в восемь раз. Это связано и с отсрочкой по налогам, и с реальной финансовой помощью, и с вопросами, связанными с кредитами, и с выплатами, но много было предложений, связанных и с законодательными инициативами», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

По словам бизнес-омбудсмена, предприниматели получили значительные меры федеральной и региональной поддержки, которые помогли справиться с финансовой нагрузкой. Снизилось и административное воздействие. В числе участников — представители всех региональных контрольно-надзорных органов. О проделанной работе отчитались Роструд, Госжилинспекция, Главгосстройнадзор и Роспотребнадзор.

«В первом полугодии 2020 года проведено 1103 предварительных проверок, 183 мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», — рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.

Выяснилось, что число проверок и наказаний за последний год снизилось почти в два раза. Еще одной главной темой стало обсуждение Индекса административного давления — 2020.

«Мы должны внести определенные коррективы в составлении этого рейтинга, потому что с точки зрения оценки АСИ состояние экономики и бизнес-климата у нас в Подмосковье, мы сегодня переместились с седьмого места на пятое, что касается индекса уполномоченного федерального, я бы сказал мы занимаем более скромное место», — сообщил Владимир Головнев.

В ходе заседания было решено разработать проект регионального индекса. В нем определят критерии оценки административного давления и способы его снижения. Также были выслушаны предложения и замечания участников, которые лягут в основу регионального индекса.