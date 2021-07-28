Депутаты Мособлдумы обсудили с жителями Можайска ситуацию с КПО «Храброво»

Специалисты комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию пообщались с жителями Можайска. Как рассказали в пресс-центре комитета, речь шла о состоянии комплекса по переработке отходов «Храброво», на который ранее поступали жалобы.

Председатель комитета Алла Полякова поделилась, что лично присутствовала на открытии КПО. Она вместе со специалистами оценила состояние «Храброво». В тот момент не было никаких предпосылок, что неприятные запахи могут беспокоить людей.

«Это высокотехнологичный, современный комплекс мощностью 450 тысяч тонн в год. Однако, с наступлением жары, начали поступать жалобы от местных жителей на неприятный запах отсюда», — сказала Алла Полякова.

Причину неприятного запаха объяснили технологи. По их мнению, все дело в недостаточной мощности для удаления растворенных газов. Планы по улучшению системы дегазации КПО были, но из-за пандемии коронавируса воплотить их в жизнь не удалось.

Слушания по этому поводу пройдут уже до конца года. Специалисты уверены, что получится не причинять неудобства местным жителям. Сам полигон остается важным объектом. Уже работает одна труба, которая выводит нежелательный газ. В планах провести еще несколько таких труб. Главное, чтобы вредные отходы не уходили в почву. Но прямо за забором полигона остается зеленый здоровый лес, и это показывает правильный вывоз фильтрата. Об этом заявила депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.

Запахи становятся отдельной проблемой в самые жаркие дни. Тогда решено просыпать тело полигона грунтом. Пока система дегазации не будет завершена, грунт поможет решить вопрос с неудобствами для жителей.