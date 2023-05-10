Подмосковье 10 мая 2023, 17:28 Депутаты из Химок взяли на контроль ремонт жилого дома на улице 9 Мая и детской площадки на проспекте Мельникова

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Муниципальные депутаты встретились жителями микрорайона Новокуркино в Химках. Горожане попросили проконтролировать ремонт подъезда на улице 9 Мая и детской площадки на проспекте Мельникова.

Депутаты помогают жителям Химок налаживать взаимодействие с организациями коммунальной сферы. Эта система выстроена по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина в соответствии с озвученным губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принципом — житель всегда прав.

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Жители округа могут сообщить о своих инициативах и просьбах депутатам и общественникам не только при личной встрече, но и через социальные сети.

На этот раз депутат Надежда Смирнова встретилась с жильцами дома № 9 на улице 9 Мая и передала их пожелания по ремонту подъезда руководству управляющей компании «Жилищные технологии».

«Жители дома хотят, чтобы в холле очистили стены от старой потрескавшейся краски. После этого стены нужно будет покрасить в один цвет», — рассказала Надежда.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов возьмет под свой контроль ремонт горки на детской площадке во дворе дома № 6 на проспекте Мельникова.

«Передал пожелание жителей в „Объединенное городское хозяйство“, прослежу за устранением неполадки», — сказал Владимир.

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