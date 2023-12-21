21 декабря 2023, 16:00
Депутаты из Химок и Лисичанска провели встречу по вопросам сотрудничества
Депутаты городского округа Химки встретились с Андреем Семченко, коллегой из Лисичанска Луганской Народной Республики. Они обсудили вопросы сотрудничества в юридической, культурной и образовательной сферах.
Депутат муниципального Совета, руководитель торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки Артур Каримов передал коллеге художественную и учебную литературу. Вскоре в рамках партнерства представители Управления культуры администрации городского округа Химки будут развивать библиотечную систему в Луганской Народной Республике.
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«На встрече мы обсудили правовую интеграцию новых регионов России, в частности города Лисичанска, в правовую систему органов местного самоуправления и государственных структур. Нам важно максимально облегчить жителям переход в правовое пространство России. Это важнейший этап в развитии государства, который определяет целую совокупность довольно непростых задач», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Напомним, Артур Каримов ездил в Лисичанск с гуманитарной миссией. Он передал необходимые вещи для жителей и бойцов специальной военной операции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.
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