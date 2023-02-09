Подмосковье 09 февраля 2023, 14:43 Депутаты из Чехова передали детям в Донбассе учебники и школьное оборудование

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Школы ЛНР и ДНР получили учебники, канцтовары, спортинвентарь и технику из Чехова. Гуманитарную помощь доставили депутаты «Единой России». Об этом сообщил председатель совета депутатов округа Михаил Собакин.

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Школа-интернат города Снежное в ДНР получила обучающие пособия на русском языке, а также проектов, кухонное оборудование и сладкие подарки. Школа № 37 в Луганске получила 10 компьютеров, 200 спортивных костюмов, инвентарь, канцтовары, наглядные пособия, диски и многое другое. Со следующего года дети начнут сдавать ЕГЭ и ОГЭ, и благодаря переходу на российские стандарты, смогут поступать в любые вузы страны.

«С директором школы я на связи постоянно. Это подшефная нам школа, мы оказываем всестороннюю поддержку. Они делают запрос, через месяц мы привозим все необходимое. Следующая поездка в начале марта. Хочется не только привезти помощь, но и поздравить женщин с праздником», — сказал Собакин.

Также в луганской школе открыли «Парту героя» с информацией об Андрее Линеве, погибшем в Афганистане.

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